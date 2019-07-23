Новокузнецк, Кемеровская область, 23 июля, 2019, 06:50 — ИА Регнум. В Новокузнецке состоялся VI международный фестиваль «Неделя уличного искусства», четвертый год проходящий при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК).

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК В Новокузнецке прошел фестиваль уличного искусства

Цель проекта — развитие городской среды и популяризация уличного искусства. В этом году в Новокузнецке появились более десяти новых арт-объектов. Площадками для художественного творчества стали фасады и арки домов, городской общественный транспорт, а также различные хозяйственные сооружения в Центральном районе города.

Как сообщили в службе по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, в фестивале приняли участие более двадцати художников-граффитистов из Германии, Казахстана, Киргизии, а также регионов России.

В программе фестиваля были представлен целый ряд творческих мероприятий, в том числе чемпионат по уличным танцам, мастер-классы по граффити и брейкдансу, росписи кружек, фотосушка и показ художественного фильма, посвященного стрит-арту.

Увидеть арт-объекты, созданные в рамках новокузнецкой «Недели уличного искусства» можно по адресам: ул. Спартака, 11, 9, 3; пр. Металлургов, 20, 20/1, 21 к. 2; пр. Бардина, 9, 11; ул. Кузнецова, 6.