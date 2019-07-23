Нефть сдерживают перепроизводство в США и возвращение поставок из Ливии
Лондон, 23 июля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Аналитики и инвесторы не ожидают серьезного роста нефтяных цен, несмотря на напряженность в Персидском заливе, 23 июля передает агентство Reuters.
Основной причиной «заморозки» нефтяных цен на достигнутых позициях эксперты называют вероятное сокращение глобального спроса.
Сокращение спроса на нефть в качестве основной причины остановки роста цен назвал также представитель Again Capital Джон Килдуфф.
Ситуация вокруг Ирана и угроза «танкерной войны» в Персидском заливе пока не воспринимаются трейдерами как критические для нефтяного рынка.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля банк Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону снижения. Ранее свои прогнозы изменили другие крупнейшие банки, в том числе Morgan Stanley, Commerzbank и Barclays.
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