Лондон, 23 июля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Аналитики и инвесторы не ожидают серьезного роста нефтяных цен, несмотря на напряженность в Персидском заливе, 23 июля передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

Основной причиной «заморозки» нефтяных цен на достигнутых позициях эксперты называют вероятное сокращение глобального спроса.

«В США серьезное перепроизводство, и ситуация с глобальным спросом не так хороша» , — уверен представитель Mizuho Роберт Ягер.

Сокращение спроса на нефть в качестве основной причины остановки роста цен назвал также представитель Again Capital Джон Килдуфф.

«Рынок нефти устремляется вниз с сокращением спроса — это и сдерживает цены» , — заявил Килдуфф журналистам.

Ситуация вокруг Ирана и угроза «танкерной войны» в Персидском заливе пока не воспринимаются трейдерами как критические для нефтяного рынка.

«Ситуация с Ираном на данный момент кажется сдержанной, и на рынок возвращаются ливийские поставки» , — отметил президент Blue Line Futures Билл Барух.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля банк Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону снижения. Ранее свои прогнозы изменили другие крупнейшие банки, в том числе Morgan Stanley, Commerzbank и Barclays.

Читайте также: Цены на нефть растут после захвата британского танкера