Волгоград, 23 июля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил журналистам представитель Главного управления МВД РФ по Волгоградской области.

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:45 по местному времени (17:45 по московскому времени) в Дубовском районе Волгоградской области на автодороге Сызрань — Волгоград.

Легковой автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, столкнулся с автобусом Волгоград — Жирновск.

Водитель легкового автомобиля и его пассажирка (семейная пара) скончались от полученных травм на месте. Их пятилетний ребенок получил перелом ноги и был госпитализирован.

В автобусе находились 20 человек, никто из них не пострадал.