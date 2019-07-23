Вашингтон, 23 июля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приветствовал избрание Бориса Джонсона главой Консервативной партии Великобритании и премьер-министром Соединённого Королевства, назвав его «жёстким, но умным» человеком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Boris

«Его называют «британским Трампом», и, как говорят люди, это хорошо. Меня там любят, и это то, что они хотят и что им нужно. Борис хорош, и он сделает свою работу», — сказал глава Белого дома, выступая на конференции старшеклассников в Вашингтоне.

Напомним, 23 июля Борис Джонсон одержал победу на выборах главы правящей Консервативной партии, обойдя с большим отрывом министра иностранных дел Джереми Ханта, и теперь займет пост премьер-министра Великобритании.

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