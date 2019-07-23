Лондон, 23 июля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли на 1%, марка Brent поднялась к отметке $64 за баррель, 23 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Практически в течение всей сессии «мировой эталон» находился вблизи отметки $63 за баррель, однако к вечеру 23 июля достиг максимума в $63,91 за баррель.

К настоящему моменту нефть Brent подорожала на 60 центов (0,95%), до $63,86 за баррель. Нефть WTI подорожала на 56 центов (1,00%), до $56,78 за баррель.

Читайте также: Цены на нефть растут после захвата британского танкера