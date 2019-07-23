Ташкент, 23 июля, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Узбекский малый бизнес производит почти 60 процентов валового внутреннего продукта, треть промышленной продукции, 98 процентов сельскохозяйственной продукции, а также обеспечивает половину инвестиций.

Chris Price Рынок в Ташкент

Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященном развитию малого бизнеса.

«Во многих областях на долю малого бизнеса приходятся от 70 до 90 процентов экспорта. В течение шести месяцев нынешнего года число субъектов предпринимательства выросло на 60 тысяч», говорилось на совещании.

Отмечалось, что во всех регионах страны налажена деятельность приемных премьер-министра для рассмотрения обращений предпринимателей.

«При Кабинете министров создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности, которому выделено 200 миллиардов сумов (один доллар — 8600 сумов) и 50 миллионов долларов», отмечалось на совещании.