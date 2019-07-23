Москва, 23 июля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Игнорировать призывы к участию в несогласованном митинге у мэрии Москвы рекомендует региональное управление МВД РФ.

Мвд.рф Полиция

В полиции пояснили, что агитаторы призывают москвичей на мероприятие, которое не было официально согласовано. Поэтому запланированная на 27 июля 2019 г. акция на Тверской улице Москвы незаконна.

«В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой», — сообщили в МВД.