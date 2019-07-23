Москва, 23 июля, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации предложили концепцию безопасности в Персидском заливе. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 23 июля, на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

ИА REGNUM МИД России

Данный документ является предложением к обсуждению сложившейся непростой ситуации в зоне Персидского залива и поиском выхода из неё. В качестве предварительных идей, требующих дополнительного обсуждения и проработки, Россия представляет следующие соображения по пакету мер безопасности, доверия и контроля.

Российские предложения сводятся к следующему. Внерегиональные страны должны отказаться от дислокации своих воинских группировок в зоне Персидского залива.

Также все государства Залива и внерегиональные государства принимают взаимные обязательства транспарентности в военной области. Это значит, что все заинтересованные игроки должны вести диалог по своим военным доктринам, проводит встречи министров обороны, установить между военные ведомствами «горячие линии» для быстрого решения проблем и предотвращения конфликтов. В рамках этих «горячих линий» предлагается обмениваться информацией о проводимых военных учениях и полетах военной авиации.

Россия настойчиво призывает все заинтересованные страны к подробному обсуждению данной инициативы, её доработке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка в Персидском заливе остается напряженной после того, как Великобритания задержала в Гибралтаре иранский танкер, а Тегеран в ответ задержал британский танкер на входе в Залив. Также Тегеран сбил американский беспилотник, вторгшийся в иранское воздушное пространство.