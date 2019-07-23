Москва, 23 июля, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону благодаря инициированным властями Норвегии переговорам в Осло. Об этом Лавров заявил сегодня, 23 июля, в интервью телеканалу RT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Лавров напомнил, что с момента начала острого политического кризиса в Венесуэле было несколько инициатив по его урегулированию.

Была сформирована Международная контактная группа (МКГ), где ведущую роль играл Европейский союз. Там сразу заговорили на языке ультиматумов — от законных властей Венесуэлы потребовали провести досрочные президентские выборы, что, естественно, неприемлемо.

А вот «Механизм Монтевидео» — инициатива Боливии, Мексики, Уругвая и Карибского сообщества — оказался более эффективным, так как там говорили о необходимости скорейшего диалога между законными властями и оппозицией без каких-либо предварительных условий.

«Это гораздо более перспективная позиция, которая больше вписывается в нормы международного права», — подчеркнул Лавров.

После того, как все попытки решить кризис в Венесуэле извне и «наскоком» провалились, начался «процесс Осло».

«Этот процесс нацелен на достижение договоренностей, компромиссов между правительством и оппозицией. Здравый смысл постепенно начинает превалировать», — отметил Лавров.