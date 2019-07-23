Москва, 23 июля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Представители спикера оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо пытались наладить контакты с Москвой. Об этом сегодня, 23 июля, Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу RT.

pedrucho Протесты в Венесуэле

Лавров заявил, что Россия не прекращает диалог по поводу ситуации в Венесуэле со всеми заинтересованными сторонами. Более того, представители американской марионетки Хуана Гуайдо также выходили на контакты с Москвой, и российская сторона им объяснила, что силовые попытки захвата власти в Боливарианской Республике ничем хорошим не кончатся. Также им посоветовали воздержаться от втаскивания американских войск на территорию Венесуэлы.

«В том числе на нас выходят люди от Хуана Гуаидо. Объясняем им неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне, как сейчас мы наблюдаем постоянные угрозы со стороны США: все варианты «лежат на столе», — рассказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года проамериканская венесуэльская оппозиция несколько раз пыталась захватить власть в Боливарианской Республике, но каждый раз попытки успехом не увенчивались.

Дело дошло до того, что США уже были готовы начать интервенцию в Венесуэлу, но появление российских военных специалистов в Боливарианской Республике немного охладило американский пыл.