Курск, 23 июля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт обратился в председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложениями в сфере сельскохозяйственного экспорта, которые требуют решения на федеральном уровне. Как уже сообщало ИА REGNUM, совещание на эту тему Медведев провёл 22 июля в Курске.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Романом Старовойтом

Старовойт предложил предоставлять льготные кредиты инвесторам для выкупа агропредприятий с финансовыми трудностями, попросил премьер-министра рассмотреть вопрос создания экспортных объединений, а также поддержал предложение Минсельхоза о корректировке методологии учета экспорта Федеральной таможенной службой и Росстатом.

«По данным таможенной статистики, в прошлом году прямой экспорт зерна из Курской области составил 420 тысяч тонн зерна. В тоже время порядка 1 млн тонн зерна на сумму около 170 млн долларов из региона выводится портовыми терминалами, где крупные зернотрейдеры формируют партии для отправки. По Курской области данное зерно учитывается как вывоз в другой регион, а не за рубеж», — рассказал врио губернатора.