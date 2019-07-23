Москва, 23 июля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Российская Федерация никогда не стремилась ухудшать отношения с Грузией и более того, у России нет и никогда не было никакого негативного отношения к грузинскому народу. Об этом сегодня, 23 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров интервью телеканалу RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Лавров напомнил, что отношение России к Грузии и грузинскому народу на протяжении веков было дружественным и доброжелательным. Ответственность за нынешнее плачевное состояние российско-грузинских отношений целиком и полностью лежит на властях Грузии и прежде всего на бывшем президенте этой страны Михаиле Саакашвили.

«Именно грузинское руководство прежде, при Михаиле Саакашвили, разорвало дипломатические отношения, всячески пыталось ограничивать наше экономическое взаимодействие», — сказал Лавров.

Он отметил, что после ухода Саакашвили экономика взяла свое, так как российский рынок очень важен для Грузии, и все те, кто в Грузии производят материальные блага, очень хорошо помнят, насколько тесными были российско-грузинские торговые и инвестиционные связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня столицу Грузии — Тбилиси захлестнула антироссийская истерия на фоне проведения в здании парламента Грузии Межпарламентской ассамблеи православия, в работе которой принимала участие российская делегация.