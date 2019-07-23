Москва, 23 июля, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Александр Новак высказался в поддержку предложения Минвостокразвития предоставить дополнительные льготы для развития арктических проектов с оговоркой, что они потребуют тщательного обоснования.

А. Краснов Национальный парк «Русская Арктика» Водопад на мысе Желания

«Мы на самом деле являемся сторонниками создания системы стимулирующих мер для того, чтобы развивать и Арктику, и те месторождения, которые требуют развития инфраструктуры», — цитирует ТАСС руководителя Минэнерго.

Александр Новак также сообщил журналистам, что к осени планируется завершить работу по изучению эффективности уже имеющихся льгот для нефтедобычи на действующих месторождениях с целью принятия решения о целесообразности введения нового стимулирования.

«В настоящее время в соответствии с дорожной картой идет инвентаризация и изучение достаточности существующей системы льгот, подтверждение запасов, поэтому в ближайшее время мы планируем, где-то к осени, закончить эту работу и уже на основе этих данных в соответствии с дорожной картой подготовить предложения по стимулированию добычи на наших месторождениях», — сказал Александр Новак и уточнил, что речь, в первую очередь, идет о стимулировании добычи нефти на действующих месторождениях Западной Сибири и Поволжья.

Добавим, что вчера, 22 июля, на сайте kremlin.ru был опубликован перечень поручений российскому правительству по итогам проведенного президентом Владимиром Путиным 10 июля совещания о развитии нефтяной отрасли. В нем содержится распоряжение ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений до 31 декабря 2019 г. За это время правительство должно завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности освоения в текущих налоговых условиях и разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.