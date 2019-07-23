Киев, 23 июля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевской государственной городской администрации.

Gov.ua Виталий Кличко

По данным издания, Кличко вызван на допрос в рамках уголовного дела о земельных махинациях. Дело было возбуждено по заявлению адвоката Марины Париновой, которая является партнером юриста Андрея Портнова, ранее бывшего заместителем главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича.

«Газеты пишут, что Кличко на эту пятницу вручена повестка на допрос по делу о хищении киевской земли. Реваншем в воздухе пахнет», — написал Портнов на своем канале в мессенджере Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марина Паринова ещё 17 июля заявила, что она вместе с Портновым подали иски к мэру Кличко сразу в ГБР и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Кличко вменяется в вину то, что он от имени города подписал договор аренды земельного участка с ООО «Роялти Тетрабуд» при отсутствии правового основания. Кличко подозревается в том, что от этой сделки он получил незаконную материальную выгоду.

Допрос Кличко должен состояться 26 июля.