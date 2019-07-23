Вашингтон, 23 июля, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рей считает, что Российская Федерация продолжает активно вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах. Такое заявление он сделал сегодня, 23 июля, на слушаниях в юридическом комитете сената Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Рея, российские власти якобы настроены на то, чтобы снова и снова пытаться вмешиваться в выборы в США.

«Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния», — сказал глава ФБР.

Председатель комитета сенатор Линдси Грэм уточнил у Рея, означают ли его слова то, что российские власти вмешиваются в выборы в США несмотря на те санкции, что Вашингтон ввел против Москвы за предыдущие вмешательства.

Глава ФБР ответил, что США в достаточной степени не сдерживают Россию, и поэтому Москва продолжает вмешиваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения против России во вмешательстве в выборы были придуманы Демократической партией США во время президентской кампании 2016 года. Поле поражения демократического кандидата Хиллари Клинтон эти обвинения использовались уже против ставшего президентом Дональда Трампа.

Ряд расследований, проводимых в США, показал, что фактически никакого вмешательства не было, а все обвинения базируются на лжи.