Москва, 23 июля, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Законопроект о продаже алкоголя с 21 года внес в Госдуму депутат Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Автор предлагает установить право органов государственной власти субъектов РФ устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года.

Такая мера, уверен парламентарий, позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения.

Законопроект Госдума намерена обсудить в ходе осенней сессии 2019 года.

Сейчас продажа алкоголя лицам, моложе 18 лет, запрещена.

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