Калуга, 23 июля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. 22 и 23 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проверил ход работ по ремонту дорог и дворовых территорий областного центра. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в городе ведутся масштабные ремонтные работы: в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 60 дворов, по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть отремонтированы 27 дорог, кроме того в 16 школах предусмотрены ремонтные работы по программе «Старым школам — новую жизнь». Внимание депутатского корпуса сосредоточено на контроле за качеством работ, вместе с тем парламентариев беспокоят и медленные темпы ремонта.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход работ по ремонту дорог и дворов

«В центральной части города практически нигде не ведутся работы по укладке асфальта, — рассказал Александр Иванов. — Безусловно, асфальт нельзя укладывать под дождём и работы необходимо синхронизировать с перекладкой коммуникаций, но, по крайней мере, можно было начать укладку асфальта на тех участках, где трубы уже заменены или коммуникации не проходят, да и погода в июле позволяла выполнить хотя бы часть работ. Нельзя не отметить, что в мае и июне стояла прекрасная погода, подходящая для всех видов строительно-ремонтных работ, это время было упущено».

Возникло немало нареканий и к работе подрядчиков по ремонту дворовых территорий.

«В качестве примера могу привести двор дома №1 по Площади Победы, там был уложен новый асфальт, но после дождей во дворе образуются огромные лужи, — сообщил глава городского самоуправления. — Кроме того, до сих пор не вывезен строительный мусор, во дворе лежат кучи старого асфальта, также не ликвидированы разрытия после замены коммуникаций».

К сожалению, проблемы с дренажом для калужских дворов стали уже традиционными. Ранее не был принят ремонт дворовой территории домов № 11 и № 13 по улице Билибина в связи с тем, что подрядчик не выполнил должным образом работы по водоотведению. Крайне медленно продвигаются и работы по ремонту школ.

«Работа по подготовке проектно-сметной документации для ремонта школ проведена неудовлетворительно, — считает Александр Иванов. — Слишком много времени ушло на согласования и прочую бюрократическую волокиту, между тем сметы на ремонт некоторых школ были готовы уже в начале года».

В результате на сегодняшний день ремонтные работы начались лишь в 9 школах из 16. Завершить все работы планируется до 1 сентября. К началу сентября должны по плану завершиться и работы по ремонту дорог и дворовых территорий.

«Для того, чтобы уложиться в заданные сроки, подрядчикам придётся вести работы в очень высоком темпе, — отметил Александр Иванов. — В данном вопросе у городских властей есть твёрдая позиция: оплачены будут только качественно выполненные работы, всё недочёты подрядчикам придётся исправлять за свой счёт. Руководители подрядных организаций прекрасно знали, какой большой объём работ им предстоит выполнить, и обязаны были предусмотреть все форс-мажорные обстоятельства».