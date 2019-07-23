Калуга, 23 июля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 22 июля принял участие в совещании с руководителями подразделений Городской управы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе совещания была представлена информация о работе с обращениями граждан, также был заслушан отчёт о работе управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги встретился с руководителями городской управы

В 2019 году в Калуге планируется ввести в эксплуатацию около 30 многоквартирных жилых домов общей площадью 290 тысяч квадратных метров, что позволит выполнить план по вводу жилья на 100%.

На снос аварийного жилья в этом году было выделено 2 миллиона рублей. Три аварийных жилых дома, № 5 и № 11 на улице Мира и №1 на Дорожной, уже снесены. Александр Иванов предложил руководству управления дать оценку деятельности МКУ «Управление капитального строительства».

«Работа по подготовке проектно-сметной документации для ремонта школ очень затянулась, — подчеркнул глава городского самоуправления. — На дворе конец июля, а ремонтные работы только начинаются, необходимо приложить максимум усилий для того чтобы завершить ремонт школ до 1 сентября».

Начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун отметила, что работу управления капитального строительства нельзя признать удовлетворительной: в настоящее время ремонтные работы начались только в девяти школах. Всего в рамках программы «Старым школам — новую жизнь» планируется отремонтировать 16 школ. Городской голова Дмитрий Разумовский в свою очередь выразил уверенность в том, что ремонт на всех объектах будет завершён к 31 августа. На следующем совещании будет представлен детальный отчёт о ходе ремонтных работ в рамках программы «Старым школам — новую жизнь». Также глава городского самоуправления обратил внимание руководителей Городской управы на низкие темпы выполнения работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Ко мне поступает множество обращений жителей, которые недовольны тем, что многие улицы в центральной части города разрыты и работы ведутся крайне медленно, — сообщил Александр Иванов. — Есть серьёзные опасения, что ремонт дорог по проекту не будет завершён в установленные сроки — к 1 сентября. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что необходимо вести работы одновременно на нескольких объектах, я осмотрел дороги, вошедшие в программу ремонта, и пока такой активности не увидел».

По словам специалистов Городской управы задержки во многом связаны с необходимостью синхронизировать ремонт дорог с работой ресурсоснабжающих организаций по перекладке инженерных коммуникаций. Внесла свои коррективы и погода.

Городской голова Дмитрий Разумовский заявил, что реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» находится на постоянном контроле и будут приняты все меры для того чтобы завершить ремонт дорог ко Дню города.