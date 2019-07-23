Вильнюс, 23 июля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 июля, во время своего визита в Латвии подтвердил журналистам, что в обновлённом правительстве премьера Саулюса Сквернялиса может измениться три министра, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Два — транспорта и МВД — делегированные от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), и один — министр сельского хозяйства — от социал-трудовиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

На пост министра сельского хозяйства предложен депутат Сейма Андрюс Палёнис, транспорта — бывший вице-министр транспорта Владислав Кондратович, МВД — депутат Сейма Литвы от фракции ИАПЛ-СХС Ярослав Наркевич.

Последний политик — самое любопытное решение, особенно в контексте, что Наркевичу предлагается занять пост главы МВД, то есть отвечать за силовые структуры.

Ярослав Наркевич, этнический поляк, уроженец Тракай, учитель по образованию, известен в Литве своей бескомпромиссной борьбой с попытками ассимиляции нацменьшинств. В сентябре 2015 года он был одним из инициаторов крупной акции протеста школ нацменьшинств, которые требовали равных условий финансирования, по сравнению с литовскими, и открыто конфликтовал в тот момент с премьером, социал-демократом Альгирдасом Буткявичюсом, обвиняя последнего во лжи и манипуляции цифрами.

В июне 2018 года Наркевич призывал рассекретить фамилии всех агентов КГБ Литвы, иронизируя над сопротивлением националистов-консерваторов, публично намекая, что может оказаться, что часть из сегодняшних литовских так называемых самых ярых патриотов могли быть связаны с КГБ.

В 2014 году в интервью польской газете Nasz Dziennik Наркевич говорил, что политика на тот момент руководства страны во многом походит на политику властей Ковенской Литвы (то есть Литвы без Виленского края, с 1919 по 1939 гг. оккупированного Польшей — прим. ИА REGNUM) времени межвоенной Первой Литовской Республики (стремившейся ассимилировать национальные меньшинства, в первую очередь польское — прим. ИА REGNUM).

«Ковенская Литва является примером стремления литовских элит к модели возвращения к литовским корням. Они хотят, чтобы мы отдавали своих детей в литовские школы, чтобы использовали литовский язык также в бытовом общении, дома, а не только в учреждениях. Мы этому, естественно, противимся», — заявил Ярослав Наркевич, добавив, что напрасно власти Литвы обвиняют поляков в том, что они не оценивают того, что дала им Литва. «Они говорят о том, что для польского меньшинства, живущего за границами Польши, у нас самые лучшие условия для развития. Конечно, с этой точки зрения мы имеем одни из лучших условий, и я это всегда признаю», — заявил тогда он.

В июне 2011 года Наркевич был среди группы депутатов, которые оперативно отреагировали на появление неонацистской песни местной литовской группы, где, кроме прочего, были следующие слова: «Судьба поляков предрешена. / Кончилось посеянное поляками семя. / Говорит печально надруганное семя. / Поляки все уже повешены, / Зарезанные русские валяются под забором, / Евреи уже горят в печи, / Только настоящие литовцы все живы». Он и ещё группа политиков официально обратилась в прокуратуру с требованием немедленного возбуждения досудебного расследования.

Внесение кандидатур Палёниса, Кондратовича и Наркевича на министерские должности ещё не означает их утверждения. Со всеми по отдельности будет встречаться новый президент Гитанас Науседа, который и даст или не даст своё согласие.