Киев, 23 июля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Владимир Зеленский — это «президент двоечников», заявил украинский политический эксперт, дипломат Олег Волошин, комментируя итоги парламентских выборов 21 июля.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Волошин заявил, что не так давно в ходе одного из политических шоу на украинском телевидении сказал, что Зеленский — это «президент двоечников», Давид Арахамия (один из соратников президента, кандидат в народные депутаты от «Слуги народа») страшно возмущался и рассказывал о своей золотой медали.

«Я тогда уточнил, что имел в виду не президента лично и его команду, а самую шумную часть его избирателей, которые не хотят вникать в сложность окружающего мира и верят в простые и быстрые решения «на вчера»», — заявил политолог.

Далее эксперт отмечает — теперь он понял, что тогда ошибся.

«И среди новых депутатов от «Слуги народа» вчерашних двоечников хватает. Интересно, когда Дмитрий Разумков (глава партии), как и я в Институте международных отношений слушал проповеди о нашей особой миссии как будущей элиты, он мог предположить, что будет опираться когда-то на поддержку ПТУшников? Хотя, конечно, это общая вина и в чем-то моя, и моих однопартийцев, и вождей Майдана, и многих других, кто умудрился во взаимных боях и дрязгах за последние десять лет создать ситуацию, когда нашей страной будут управлять такие», — резюмирует Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам парламентских выборов партия Зеленского «Слуга народа» получает примерно 252 мандата из 424. При этом и по спискам, и по мажоритарным округам победили многие представители политической силы, не имеющие никакой известности и опыта в политике. Значительная часть «Слуги народа» связана с шоу-бизнесом.