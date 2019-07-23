Обнинск, Калужская область, 23 июля, 2019, 17:39 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области в преддверии Дня города на метеорологической мачте традиционно подняли флаг города, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Admobninsk.ru В церемонии поднятия флага Обнинска приняли участие глава администрации города Владислав Шапша, председатель городского Собрания Владимир Викулин и председатель городского Совета ветеранов Николай Капустин

В церемонии приняли участие глава администрации города Владислав Шапша, председатель обнинского городского Собрания Владимир Викулин и председатель городского Совета ветеранов Николай Капустин.

День города жители Обнинска отметят 27 июля праздничным шествием, массовыми гуляниями, концертом лучших творческих и спортивных коллективов и красочным салютом.