Тверь, 23 июля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Изучение китайского языка планируется ввести в школах Тверской области со следующего года — в режиме апробации. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в пресс-службе правительства Тверской области по итогам заседания правительства региона, посвященного итогам ЕГЭ.

Region.tver.ru На заседании Правительства Тверской области. Итоги ЕГЭ

Как отмечалось, в этом году в России впервые в перечень предметов по выбору был включен китайский язык. Отметим, что в Тверской области, помимо традиционного английского, в этом году сдавали испанский язык, его выбрали два выпускника и продемонстрировали неплохие результате.

Отметим, по итогам ЕГЭ-2019 в Тверской области трое выпускников набрали сто баллов по двум предметам, еще 46 получили 100 баллов по отдельным предметам. По девяти предметам из 15 знания, показанные выпускниками Тверской области, превышают среднероссийские показатели.