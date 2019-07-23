Калуга, 23 июля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Идея развития правового просвещения, необходимость разработки комплексной национальной программы прав человека и введение соответствующего модуля в школах, эти и другие вопросы, изложенные 23 июля в докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в Совете Федерации РФ, заслуживают самого пристального внимания властей и общества. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Ombudsman.kaluga.ru Юрий Зельников на встрече с калужскими студентами

«Следует отметить, что Татьяной Москальковой впервые была введена практика проведения личных приёмов вместе со своими коллегами из регионов непосредственно на местах, что значительно облегчает и, главное, ускоряет решение насущных проблем россиян. В частности, Москалькова активно помогает властям Калужской области в передаче бывших военных городков в собственность региона», — сказал калужский омбудсмен.

По словам Юрия Зельникова, правозащитники надеются, что Федеральное Собрание России примет в 2019 году закон об основах деятельности региональных омбудсменов. Это значительно усилит возможность помощи и защиты прав человека.