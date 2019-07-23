Тверь, 23 июля, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Смягчить наказание нарушителям на едином государственном экзамене, в частности, отказаться от денежных штрафов, предложил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Вопрос обсуждался 23 июля на заседании правительства региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Я бы хотел предложить поберечь наших детей от такого давления в начале жизненного пути. Давайте наших детей больше любить, воспитывать, но не штрафами. Перенос экзамена на год, невозможность сразу поступить в вуз — это уже стресс, это уже наказание», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что в настоящее время за нарушение законодательства РФ в области образования, в том числе за использование мобильного телефона в момент сдачи госэкзамена, предусмотрена административная ответственность, размер штрафа составляет от трех до пяти тысяч рублей.