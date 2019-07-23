Лондон, 23 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Избранный на пост главы британского правительства Борис Джонсон сравнил Великобританию с «дремлющим гигантом», который должен «восстать», 23 июля передаёт агентство Reuters.

Boris-johnson.com Борис Джонсон

«Как дремлющий гигант, мы должны восстать и избавиться от смешной неуверенности в себе и негатива» , — заявил Джонсон в речи после избрания на пост премьер-министра.

Джонсон также отметил, что на посту премьер-министра намерен «завершить Brexit, объединить страну и победить Джереми Корбина».

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