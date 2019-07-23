Анкара, 23 июля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции 22 июля 2019 года ответили на ракетный обстрел с сирийской территории. По информации турецкого военного ведомства, уничтожено семь целей на сирийской стороне границы. Также сообщается, что эти действия проведены в целях самообороны. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

До этого инцидента как минимум две ракеты были выпущены с территории Сирии в 10 вечера 21 июля. Они попали в районе Джейланпынар турецкой провинции Шанлыурфа. Погиб работник гуманитарной помощи и около пяти человек ранены.

Минобороны Турции возложило ответственность за ракетный обстрел своей территории из провинции Хасака на севере Сирии на курдские отряды Народных защитников, составляющих основу Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США. СДС контролируют 28 процентов территории Сирии. Турция внесла отряды Народных защитников в список террористических организаций и считает их сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Сирийские демократические силы назвали обстрел турецкой территории провокацией, которая была проведена неизвестными людьми. СДС в настоящее время проводят своё расследование.

Что интересно, как раз в это время ведутся переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии.