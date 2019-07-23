Рязань, 23 июля, 2019, 16:49 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2019 года в Рязанском кардиодиспансере проведено 11 операций по стентированию сонных артерий. При этом за весь 2018 год таких хирургических вмешательств было проведено только 12. Об этом 23 июля рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Операция

По словам главного врача Рязанского областного клинического кардиодиспансера Александра Данилова, работа по внедрению современных малоинвазивных методов лечения будет расширяться. Операция показана пациентам со стенозирующим атеросклерозом сонных артерий для профилактики развития ишемического инсульта.

Современный и малотравматичный метод лечения помогает восстанавливать кровообращение. Пациенту через небольшой прокол устанавливают специальный проволочный каркас цилиндрической формы и ячеистой структуры — стент. Атеросклеротические бляшки не перекроют сосуд и мозговое кровообращение не будет нарушено.