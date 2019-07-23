Лондон, 23 июля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал завершить выход из Евросоюза до 31 октября, 23 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

«Мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые принесет (Brexit)» , — отметил Джонсон в своей речи после избрания на пост премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 июля бывший глава британского МИДа Борис Джонсон выиграл голосование среди членов Консервативной партии и был избран на пост премьер-министра.

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