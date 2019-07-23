Москва, 23 июля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Россельхознадзор отменяет ранее введённые ограничения на поставки в Россию яблок из Белоруссии. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, решение об этом принято по результатам состоявшегося 15−20 июля рабочего визита в Белоруссию специалистов Россельхознадзора, которыми была проведена оценка производственных мощностей 51 предприятия по выращиванию яблок.

Запрет на поставки в Россию данной продукции снимается с 24 июля. Вместе с тем, Россельхознадзор намерен повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением выработать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой в пределах ЕАЭС, и подготовить соответствующие изменения в законодательные акты ЕЭК.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года власти Белоруссии приняли решение о прекращении сертификации плодовоовощной продукции, поставляемой в Россию транзитом из третьих стран, на фоне выявленных нарушений. Вскоре после этого Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш с территории Белоруссию. Отмечалось, что запрет будет действовать до урегулирования вопроса с фальсифицированными фитосанитарными сертификатами, предъявляемыми белорусской стороной.