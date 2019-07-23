Рим, 23 июля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В римском метро установлен первый автомат, принимающий на переработку пластиковые бутылки, заявила во вторник, 23 июля, мэр города Вирджиния Раджи, передает Il Fatto Quotidiano.

air-compact.ch Пластиковые бутылки

Воспользовавшись автоматом, можно будет не только внести свой вклад в защиту окружающей среды, но и получить скидку на проезд. Размер скидки Раджи не указала.

Установка подобного автомата в метрополитене — первый случай в Евросоюзе, отметила градоначальница.

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