Майкоп, 23 июля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Новый завод по производству сухих строительных смесей заработал в Майкопском районе Республики Адыгея. Предприятие ООО «Планета ГИПС» 23 июля в рамках рабочей поездки посетил глава региона Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба Главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов побывал на предприятии ООО «Планета ГИПС» и ознакомился с результатом реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству сухих строительных смесей

Как сообщил главе региона председатель совета директоров ООО «Планета Гипс» Александр Колесников, переработкой гипсового камня в строительный гипс (алебастр) предприятие с 2008 года занимается. Сырье добывает ООО «Нерудстройком» здесь же, в Адыгее, в 30 км от предприятия. В мае завершилась реализация инвестиционного проекта по строительству нового завода по производству сухих строительных смесей — благодаря сопровождению в режиме одного окна проект реализован в короткие сроки. Новое производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, беспрецедентной системой защиты окружающей среды.

Общий объем инвестиций в проект составил 150 млн рублей, на новом заводе создано 27 новых рабочих мест. Всего же на предприятии работает 65 человек, а средняя зарплата сотрудников превышает 28 тыс. рублей.

«Еще одно преимущество предприятия — насыщение рынка товаром местного производства, создание здоровой конкурентной среды. Кроме того, с появлением новых предприятий решается ряд социальных вопросов — увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест, что влияет на улучшение благосостояния жителей республики», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава региона также отметил, что открытие нового завода подтверждает результативности инвестиционной политики региональных властей.

«Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики — одно из ключевых направлений деятельности органов власти республики. За последние годы мы реформировали инвестзаконодательство, запустили механизм сопровождения проектов в режиме одного окна, создали Координационный совет по экономической политике. Принятые меры позволили существенно улучшить инвестиционный климат в регионе», — сказал глава Адыгеи.

Напомним, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Республика Адыгея за последние годы значительно улучшила свою позицию, переместившись с 69-го места в 2016 году на 26-е в 2019 году. Рост объема инвестиций в основной капитал в Республике Адыгея за 2018 год составил 142,5% к уровню 2017 года (31,6 млрд рублей), по темпу роста Адыгея заняла первое место среди субъектов Российской Федерации.