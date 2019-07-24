Варшава, 24 июля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Поставка российских ракетных комплексов С-400 в Турцию вызвала широкое обсуждение в польской прессе и экспертном сообществе. Почему именно турецкий пример построения отношений с американцами может заставить Варшаву глубоко задуматься, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша

Свою безоглядно проамериканскую политику нынешняя Польша привыкла оправдывать «неудачной географией», которая якобы не оставляет ей место для маневра, ведь со всех сторон ее окружают «агрессоры», Германия и Россия. Тем не менее эта обусловленность является всего лишь выдумкой, которая оправдывает определенные политические шаги. Пример Турции показывает это со всей убедительностью, ведь отношения Турции и России на протяжении сотен лет были весьма напряженными, выливались в вооруженные конфликты, однако Турция не стала отказываться из-за этого от возможности налаживания позитивной повестки, дающей гораздо больший простор для маневра и в геополитической перспективе.

После того как США на Ближнем Востоке повели явно угрожающую стабильности самой Турции политику, делая ставку на курдов и взрывая Ирак, Турции практически не оставалось ничего, кроме как искать дополнительную точку опоры. И американские угрозы по прекращению поставок в Турцию тех же истребителей F-35 ничего в этом процессе не решают, а только обостряют отношения Анкары и Вашингтона. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прямо назвал данное решение США «кражей», апеллируя к тому, что 1,4 млрд долларов за 116 самолетов F-35 Турцией заплачены были.

Так или иначе, Турция как член НАТО смело демонстрирует остальным участникам этого блока несостоятельность тезиса о «российской угрозе» и тем самым вырывает у Варшавы привычный аргумент, оправдывающий все ее проамериканское поведение перед европейскими соседями. Теперь, если Польша захочет перейти к более здравой политике в отношении России, у нее на этом пути могут возникнуть более серьезные преграды, чем у любой западной страны. Годы безудержного подхалимства вряд ли прошли даром и для экономики, и для оборонных способностей государства.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Турция — Россия — США: чему может научиться Польша».