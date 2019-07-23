Москва, 23 июля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в Московском регионе в начале следующей недели. Об этом 23 июля сообщает портал «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Отмечается, что минувший понедельник, 22 июля, стал самым тёплым днём месяца — температура воздуха в столице поднималась до +26,1 °С. Примерно такой же погоды можно ожидать и в субботу, 27 июля, когда при переменной облачности столбики термометров поднимутся до +26…+28 °С, а дождей практически не будет.

Между тем уже с начала следующей недели центральные области России окажутся в периферии скандинавского антициклона, в результате чего на регион обрушится холодный арктический воздух и похолодает в среднем на 10 градусов.

Отмечается, что в последний раз подобные температуры в Москве фиксировались в конце июля 2006 года, когда дневные температуры понижались до +14 °С, а ночные — до +7,6 °С.