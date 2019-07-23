Москва, 23 июля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. В Москве произойдёт похолодание в начале следующей недели, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт News.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Горького

По прогнозу, столбик термометра может опуститься на десять градусов. Причиной станет ультраполярное вторжение, из-за которого температура воздуха днём не прогреется выше 14−15 градусов.

Отметим, что 23 июля в Москве 19 градусов тепла, облачность, небольшой дождь.

Ранее Гидрометцентр сделал прогноз, что температура воздуха в Московском регионе в последнюю неделю июля будет соответствовать климатической норме. При этом ожидается дождливая погода с переменной облачностью.