Москва, 23 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии не готово к проведению структурных реформ и не поддерживает введённый РФ с 1 июня 2019 года запрет на поставку на украинский рынок нефти, дизельного топлива и бензина. Об этом было заявлено в ходе экспертной дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти», состоявшейся 19 июля в Москве.

Gazprom-neft.ru «Газпром нефть»

«Проблема перепродажи и поставки российских энергоносителей на украинский рынок в ближайшей перспективе может оказаться в центре внимания российского политического класса», — предупредили эксперты.

Они констатировали: «Одной из главных проблем во взаимоотношениях Минска с Москвой являются условия поставки нефти и газа для белорусских предприятий нефтехимии по преференциальным ценам. Продажа белорусских нефтепродуктов, полученных из российской нефти, обеспечивает свыше 40% белорусского экспорта».

По мнению экспертов, ввод Белорусской АЭС в 2019—2020 годах изменит энергобаланс республики и отразится на структуре торговли. Ими отмечено, что «Минск активно втягивает Москву в переговоры по переформатированию контракта на строительство АЭС».