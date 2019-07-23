Москва, 23 июля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. После поручения президента России Владимира Путина учесть мнение населения по вопросу строительства мусорного полигона в Шиесе, данного руководству Москвы и Архангельской области, мусорный проект будет либо радикально пересмотрен и доведён до экологически безопасных стандартов, либо перенесён в другой регион с менее дружным и сознательным населением. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил эколог, руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий.

Шиес.рф Экотехнопарк Шиес

По мнению эколога, столичный градоначальник Сергей Собянин не заинтересован в широком общественном и профессиональном обсуждении данной проблемы, так как власти вместо применения передовых, наилучших доступных технологий (НДТ) продолжают лоббировать проекты мусоросжигательных заводов 60-х и 70-х годов, смертельно опасных для людей и природы, и мусорных полигонов.

«Они не заинтересованы в создании современной индустрии мусоропереработки, где всё строго учитывается и финансовые потоки максимально прозрачны. Зато мусорные полигоны и МСЗ — это настоящий «Клондайк чёрного нала», территория, где мусорная мафия наживает гигантские прибыли и легко уводит их от налогового и общественного контроля. Именно поэтому мусорная проблема будет только усугубляться», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил руководству Москвы и Архангельской области учесть мнение населения по поводу строительства мусорного полигона в Шиесе. Главы регионов Сергей Собянин и Игорь Орлов назначены ответственными: они должны до 1 сентября представить президенту доклад о выполнении данного поручения.