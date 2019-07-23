Москва, 23 июля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В Москве программу реновации пятиэтажек включили девять новых площадок, сообщили 23 июля на официальном портале мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Решение принято на заседании президиума правительства Москвы, которое провёл мэр Сергей Собянин. По новым адресам построят дома, предназначенные для переселения жителей столицы. Новые площадки находятся в семи районах города. Будущая площадь жилья, которое на них построят, составляет 124,4 тысячи кв. м. Эти объёмы позволят расселить 20 пятиэтажек или 1780 квартир.

Всего в программе реновации теперь 338 стартовых площадок. На них планируется строительство 4,9 млн кв. метров.

Адреса или ориентиры новых стартовых площадок: САО, р-н Бескудниковский, Коровинское шоссе, владение 6; САО, р-н Головинский, 2-й Лихачевский переулок, владение 4; САО, р-н Дмитровский, Долгопрудная улица, владение 10; ВАО, р-н Северное Измайлово, микрорайон 80, участок 1 (Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 3); ЮВАО, р-н Нижегородский, Нижегородская улица, владение 94, корпус 4; ЮАО, р-н Нагорный, Электролитный проезд, владение 7а; ЗАО, р-н Можайский, улица Говорова, владение 14−16, улица Горбунова, владение 11, корпуса 3−4, улица Толбухина, владение 2, корпус 1, владение 4, корпус 1.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве согласован проект капремонта пятиэтажного жилого дома.