Рим, 23 июля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. «Маттео Сальвини уже имеет всё, о чем не смел и мечтать год назад: напряженную ситуацию, поддержку 40% избирателей, согласно опросам, пуленепробиваемую популярность и по несколько предлогов каждый день, чтобы свергнуть правительство, — пишет сегодня, 23 июля, испанское издание El Pais.— Тем не менее он не решается сделать следующий шаг. Итальянский министр внутренних дел сомневается в опросах и тех, кто стряпает их ему каждое утро, обещая единоличную власть. Его пугает мысль, что на него навесят одеяние еретика, взорвавшего правительство, — а в Италии за такую стигму неизбежно придется заплатить на выборах».

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Кроме того, он боится, что в случае кризиса президент Серджо Маттарелло применит к нему старый трюк христианских демократов и оставит его за пределами нового потенциального большинства, которое сформируют «Движение пяти звезд» (его нынешний союзник) и Демократическая партия. Но больше всего его беспокоит расследование с неясными результатами, инициированное прокуратурой Милана из-за возможного финансирования его партии из России. Промах, допущенный его окружением за 3 тысячи километров почти 10 месяцев назад».

Издание переносит своих читателей на «тайную встречу», произошедшую 18 октября в «роскошном московском отеле «Метрополь». Ее участником был Джанлука Савоини — друг Сальвини, очень близкий к «Лиге», глава ассоциации «Ломбардия — Россия». Кроме него, присутствовали еще два итальянца и российская делегация, которая, «предположительно, говорила от имени Кремля». За день до этого сам Сальвини участвовал в московском форуме предпринимателей и сделал очередное заявление о том, что с России следует снять торговые санкции. Однако содержание встречи в отеле, судя по записям, опубликованным новостным порталом Buzzfeed, было совсем иным.

Предполагаемые посланцы Кремля (версия о том, что это была ловушка, приобретает с каждым днем всё больше сторонников) в ходе часовой беседы предложили фантастическую сделку: привлечь российского энергетического гиганта (вероятно, Газпром) для продажи трех миллионов тонн нефти итальянскому государственному предприятию Eni за 1,5 млрд долларов (1,337 млрд евро). Из этого денежного перевода «Лига» должна была получить 65 млн долларов (58 млн евро) в качестве «комиссионных» через лондонский банк. Об этом писало еженедельное издание L’Espresso, ссылаясь на то, что у него есть доступ к соответствующей документации.

Итальянский министр внутренних дел сперва опроверг получение хоть одного рубля и знакомство с Савоини. Позднее он признал, что общался с главой ассоциации «Ломбардия — Россия» более двух десятилетий назад, однако не смог объяснить, почему они были вместе на различных встречах и сидели за одним столом на официальном ужине в честь президента Путина в Палаццо Киджи в Риме две недели назад. Затем выяснилось, что Сальвини ужинал с Савоини за день до странной встречи в «Метрополе». «Одно не сходилось с другим», — комментирует El Pais. Решение прокуратуры Милана расследовать это дело, принятое на прошлой неделе, поставило Сальвини в наиболее затруднительное положение с тех пор, как он вошел в правительство. При этом министр внутренних дел отказался предстать перед парламентом и дать произошедшему объяснения: он заявил, что это сделает премьер-министр Джузеппе Конте в ближайшую среду.