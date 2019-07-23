Москва, 24 июля, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Заявление Эльвиры Набиуллиной, главы ЦБ РФ, о невозможности дальнейшего увеличения ВВП вызвало широкую волну критики. О том, как сочетается это утверждение с мнением президента РФ Владимира Путина о необходимости дальнейшего роста экономики страны и есть ли выход из кажущегося тупика, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Денег в стране накоплено много, Фонд национального благосостояния исчисляется гигантской суммой 4,6 трлн руб. Проблема заключается в том, что вкладывать их в имеющуюся модель экономики не имеет смысла. Если распределить эти деньги по тем заводам, которые сейчас на ходу, то они действительно смогут произвести много продукции, только вот продукция эта окажется не нужна ни внешнему потребителю, ни внутреннему.

Сложившаяся модель российского хозяйства действительно дошла до своего структурного предела, и отмеченный Набиуллиной рост на 0,5% за первый квартал сего года — это четкий сигнал к тому, что необходимы существенные перемены. Выход лежит в отказе от устаревшей либеральной модели, при которой только ориентирование на свободный рынок является главной путеводной звездой. Похоже, что российской экономике пора применить опыт китайского соседа, планирующего работу госкорпораций на основных направлениях развития на пять лет вперед, а общую стратегию — на 15−20 лет. Только на таком пути можно преодолеть структурный предел, которого российская экономика уже достигла.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Почему экономика России уперлась в тупик?»