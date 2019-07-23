Челябинск, 23 июля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по делу директора ЗАО «Каслидорремстрой». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

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Следователи считают, что в 2014 году он создал фиктивный документооборот. На основании фиктивных накладных, счетов-фактур и договоров он получил вычеты по НДС. Сумма вычетов превысила 78 млн рублей.

Скоро обвиняемый окажется перед судом. Также наложен арест на его недвижимость, в том числе и участок земли.