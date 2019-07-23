Киев, 23 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. К парламентским выборам президент Украины Владимир Зеленский нарастил базовую группу поддержки на 12−13% по сравнению с первым туром президентских выборов. Об этом 23 июля написал на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Он призвал экспертов не сопоставлять 73% поддержки Зеленского во втором туре президентских выборов с 42%, которые набирает его партия «Слуга народа» на парламентских выборах.

«Зеленский теряет поддержку? 73 превратились в 42? Такие тезисы уже видел… Сегодня сравнивают результаты парламентских выборов с президентскими, со вторым туром… Сравнивать стоит с первым туром, когда проявился базовый электорат основных участников электоральной гонки. Итак, что имеем. Зеленский в первом туре набрал 30,2% Поэтому можно говорить о том, что он нарастил базовую группу поддержки, по крайней, мере на 12−13%», — отметил Тышкевич.

Он сообщил, что экс-президент Петр Порошенко за последние полгода лишился половины электората.

«Результат Порошенко был 15,95. Этот политик вместо роста за полгода растерял практически половину своего электората, оказавшись неспособным изменить подходы к кампании и построению партийной структуры, несмотря на очень правильные и сильные заявления в этой области», — добавил Тышкевич.

По его словам, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко прошла в Раду благодаря поддержке пенсионеров.

«Тимошенко так же потеряла — упала с 13,4 до 8,1 — 8,2. Дорогие и красивые «танцы с бубнами» о новом курсе, новых идеях остались ничем — деньги потрачены, а ЮВТ не поверили ни люди, которых она пыталась втянуть в свою президентскую кампанию, ни избиратель. Перед парламентскими выборами женщина с косой решила не рисковать и вновь обратилась к железобетонной группе поддержки — бабушкам, гарантирующим проход в раду. 5% — секта имени Юлии + 3% мобилизационный потенциал — вот и всё на что она могла рассчитывать в этой гонке», — анализирует Тышкевич.

При этом он отметил, что с марта главе политсовета партии «Оппозиционна платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко фактически не удалось нарастить количество сторонников.

Он также отметил, что украинский блогер Анатолий Шарий отнял голоса у ОПЗЖ и Оппозиционного блока.

Как сообщалось, 21 июля на Украине прошли парламентские выбор. Согласно результатам обработки 95,01% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская, президентская партия «Слуга народа» — 43,13% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,06%, на третье место вышла ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Евросолидарность» Петра Порошенко опустилась с третьего на четвертое место — 8,12%, «Голос» — 5,84%. По данным ЦИК, не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия — 4,01%, «Сила и честь"(3,8%)… Партия Шария — набрала 2,24%.