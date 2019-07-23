Барнаул, 23 июля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Продолжение засухи в сухо-степной зоне Кулундинской равнины скажется на урожае в четырёх районах Алтайского края самым плачевным образом, отмечают учёные Алтайского государственного университета (АлтГУ). Об этом 23 июля сообщает пресс-служба вуза.

Justin Scott Засуха

«По осадкам ситуация критичная. Так, в июле 2019 (до 21 июля) выпало только 1 мм осадков! Для сравнения в июле 2016 выпало 141,7 мм, а в такой же период 2018 года — 80,5 мм!» — сообщил к.г.н., доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович.

По его словам, критичность ситуации в Табунском, Ключевском, Михайловском, Угловском районах подтверждают и данные почвенно-гидрологических станций: влага на глубине до 60 см с 8 июля 2019 года находится в недоступной для растений форме, и наблюдается тенденция к дальнейшему иссушению почвы.

Ранее в министерстве сельского хозяйства Алтайского края сообщили, что из-за продолжающейся в регионе засухи на территории степных районов могут ввести режим ЧС.