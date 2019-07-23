Киев, 23 июля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины обязана вмешаться в ситуацию, которая сложилась на 49-м избирательном округе в Донецкой области. Об этом 23 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

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Он сообщил, что члены окружной избирательной комиссии покинули свои рабочие места.

«Мы настаиваем на том, чтобы ЦИК вмешалась в эту историю… Абсолютно понятная ситуация, когда не могут смириться с поражением. Но меня больше всего настораживает, что члены окружной комиссии проявляют легкомыслие, покидая свое рабочее место и не выполняя свои прямые функции. Это нарушение законодательства. Если они сейчас не одумаются, я сейчас к ним обращаюсь, то им придется отвечать. Наши коллеги уже оформили заявление в правоохранительные органы…», — призвал Бойко.

Он выразил надежду на то, что на 49-м округе не будет назначено «переголосование, уж слишком ясная ситуация». Депутат призвал членов ОИК вернуться к работе и провести перерасчет голосов.

«Я не думаю, что у нас там сорвутся выборы. Они будут вынуждены вернуться и сделать перерасчет. Это продолжении политической борьбы, которая на всем продолжении парламентской кампании вел с нами «Оппозиционный блок», который вел грязную борьбу, были фейковые бигборды, подлоги, распространение фальшивых роликов, когда я вроде призывал за них голосовать. Это продолжение грязных политических методов. Оно их не спасет, ничего не будет. Имейте совесть признать, что проиграли. Набрали 3%, должны уйти, но заставляют людей рисковать своей свободой», — считает Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич попросил правоохранительные органы направить вертолет со спецназом в 49-ый избирательный округ на Донетчине. По его словам, победу на округе одержал мэр г. Дружковка Виталий Гнатенко.