Ростов-на-Дону, 23 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. В Матвеево-Курганском районе Ростовской области закрыли мусорный полигон, который принимал отходы из близлежащих Неклиновского, Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов, а также города Таганрога. Принимать мусор здесь начали после закрытия полигона на Николаевском шоссе в Таганроге.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Мусор теперь будет принимать полигон под Новошахтинском, открытый в 2007 году. Как передаёт интернет-издание donnews.ru, располагает необходимыми мощностями. При этом работа регионального оператора усложнилась за счёт увеличения расстояния между населёнными пунктами. Тариф на вывоз мусора останется прежним.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дону должно было появиться восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Объекты должны были начать работу в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском, Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах, а также под Новочеркасском. Но строительство ведётся пока только одного предприятия — Волгодонского.