Челябинск, 23 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело было найдено 22 июля в Агаповском районе возле села Новобурановка, сообщили журналистам в областном управлении СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Сейчас идёт доследственная проверка.

Известно, что у подростка были травмы, которые характерны для падения с высоты. Он упал в штрек шахты, возле которого был со своими друзьями. Шахта не действующая.