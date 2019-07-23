Чунцин, Китай, 23 июля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. За первое полугодие 2019 года в китайском Чунцине было зафиксировано 441 грузовая поездка через его грузовой морской и сухопутный маршрут, что на 63% больше, чем годом ранее за тот же период, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Namiac Китайский порт в Чунцине

Маршрут является частью Нового международного морского и сухопутного торгового коридора, который простирается от западных провинций Китай до Сингапура в рамках Демонстрационной (Чунцинской) инициативы стратегической связанности Китай — Сингапур.

Чунцин является операционным центром коридора. Отгруженные там товары должны поступать в Тонкинский залив (залив Бакбо) в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, а оттуда отправляться морским транспортом к месту назначения. В таком формате грузы доходят до места назначения намного быстрее, чем традиционными речными и морскими маршрутами.

Ожидается, что в 2019 году по морскому и сухопутному маршруту будет совершено более 700 поездок. Напомним, что маршрут был официально открыт 25 сентября 2017 года. К настоящему времени поезда стали ходить по нему не ежемесячно, как раньше, а ежедневно.