Москва, 23 июля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Нормы о праве братьев и сестер на обучение в одной школе могут не распространить на детей мигрантов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, такую возможность допустил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«У нас учатся в школах и представители неграждан Российской Федерации, люди, которые иммигрировали из других государств, люди, которые работают здесь, их дети, и здесь тоже возникают очень серьезные вопросы поэтому нужно будет поработать перед вторым чтением как минимум», — заявил Никонов в ходе пленарного заседания.

Госдума в первом чтении приняла поправки в Семейный кодекс о праве братьев и сестер учиться в одной школе. Устанавливаются дополнительные требования к проживанию школьников, которые смогут претендовать на посещение одной школы.

Законопроект будет существенно доработан ко второму чтению, которое предполагается в сентябре 2019 года.