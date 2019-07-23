Москва, 23 июля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) более не будет распространяться на пальмовое масло. Такие поправки содержатся в законопроекте о льготном налогообложении плодово-ягодной продукции, который Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Aleksey.udovenko Плоды масличной пальмы

Изначально законопроект был направлен на введение льготного НДС (10%) на фрукты и ягоды, однако ко второму чтению профильный комитет добавил в текст документа новую норму касательно пальмового масла. Так, сегодня оно так же, как и растительное, пользуется льготной ставкой НДС в 10%. Однако, отмечали депутаты, в Госдуму поступало много жалоб от избирателей на низкое качество продукции с пальмовым маслом, а также на его опасность для здоровья граждан. В связи с этим профильный комитет Госдумы уточнил, что пальмовое масло необходимо вывести из-под льготного налогообложения в 10%. Если закон будет принят, то пальмовое масло будет облагаться по ставке 20%.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), дополнительные средства, которые поступят в госбюджет в связи с отменой льготы, могут составить порядка 4,5−5 млрд рублей. Эти средства депутаты предлагается направить на поддержку молочного животноводства в РФ — такие рекомендации правительству депутаты планируют прописать в постановлении Госдумы в ходе принятия закона в третьем чтении.