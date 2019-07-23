Москва, 23 июля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Законопроект о введении льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

Речь идет о смягчении налогообложения для плодово-ягодной продукции. Сегодня производители такой продукции уплачивают НДС в полном объеме — ставка налога достигает 20%. Законопроект устанавливает, что фрукты и ягоды должны облагаться по льготной ставке НДС в 10%.

Ранее правительство и профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам отмечали, что нововведение направлено на поддержку отечественных производителей. В связи с этим, авторы инициативы предлагали распространить льготы только на те фрукты и ягоды, которые выращиваются внутри РФ.

Однако, как уточнили на внеочередном заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, такие нормы необходимо согласовывать со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), поэтому пока от таких уточнений депутаты отказались.