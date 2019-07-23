Киев, 23 июля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич попросил правоохранительные органы направить вертолет со спецназом в 49-й избирательный округ в Донецкой области. Соответствующее заявление Шуфрич сделал 23 июля в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя борьбу за депутатский мандат между скандальным мэром г. Дружковка Виталием Гнатенко и сопредседателем фракции «Оппозиционный блок» Борисом Колесниковым.

Gov.ua Выборы на Украине

«В большинстве округов выборы прошли прозрачно и демократично. Конечно, были эксцессы с использованием полицейских вертолетов, спецназа. Я бы очень хотел, чтобы этот спецназ на этом же вертолете сегодня прилетел в Донецкую область, потому что сегодня мы видим там полнейший беспредел. Буквально вчера утром я поблагодарил Бориса Колесникова за то, что он поступил по-мужски: признал победу нашего кандидата в Дружковке по 49-му избирательному округу — мэра Дружковки Гнатенко. Достойный оппонент, Борис немного проиграл ему. Что и было зафиксировано в его заявлении», — сказал Шуфрич.

Он обвинил членов окружной комиссии 49-го округа в саботаже и нежелании подводить итоги голосования.

«Потом начались непонятные вещи. Вроде бы результат признали, но итоги не подводят. Сегодня хочу обратиться к окружной комиссии 49-ого округа, что они могут серьезно заплатить за саботаж подведения итогов выборов. Сегодня инициируется попытка сорвать подведение итогов, возможна попытка фальсификации и изменения результатов выборов… Сегодня у нас все вопросы к сотрудникам избирательной комиссии», — добавил Шуфрич.

В 2014 году Гнатенко остался исполнять обязанности мэра, после того как город перешел к ДНР. Примечательно, что Гнатенко остался в кресле мэра после того, как Украина вернула город под свой контроль. СБУ открыла в отношении Гнатенко дело о его посягательстве на территориальную целостность.

Как сообщалось, ранее уроженец Донецка Колесников признал, что проиграл на выборах в Раду по одномандатному избирательному округу № 49 (города Дружковка, Константиновка, Покровский и Константиновский район) мэру Дружковки Гнатенко.